Merate, ritorno a scuola: confermato il pre scuola. Le regole per il Piedibus

Attivo già da lunedì 14 il servizio pre scuola alle primarie di Montello e Sartirana

Le raccomandazioni per i volontari e i bambini del servizio Piedibus

MERATE – Ripartirà già con il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre, il servizio pre scuola. A confermare una notizia attesa da molti genitori è l’assessore al Welfare Franca Maggioni: “Siamo riusciti ad attivare il progetto dell’ingresso anticipato alle scuole primarie di Montello e Sartirana a far data da lunedì 14 settembre – puntualizza -. Chiediamo la collaborazione dei genitori dei bambini e delle bambine iscritti al servizio di portare i bimbi, già muniti di mascherina chirurgica, dalle 7.40 alle 7.55 per la scuola di Montello e dalle 8.05 alle 8.20 per la primaria di Sartirana. Ciò al fine di una miglior gestione degli arrivi e per effettuare le necessarie operazioni di accoglienza, prima dell’arrivo degli altri alunni”.

Nessun pre scuola invece a Pagnano così come anche successo lo scorso anno.

L’assessore ha anche voluto anticipare che gli uffici stanno predisponendo le lettere contenenti la formale accettazione delle richieste di nuove iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa. “Dal momento che potrebbero esserci dei ritardi nell’invio e quindi nella ricezione delle stesse, per i quali ci scusiamo sin da ora, intendiamo rassicurare che sono comunque garantiti i servizi a coloro che risultano già iscritti per gli scorsi anni e per i nuovi iscritti, sino alla data odierna. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze potranno utilizzare i servizi Piedibus e trasporto scolastico da lunedì e il servizio mensa scolastica dal 21 settembre anche in assenza della predetta formale accettazione”. La raccomandazione, per tutti, è quella di evitare pericolosi assembramenti in prossimità degli ingressi di tutte le scuole.

Il servizio Piedibus

Raccomandazioni che l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere anche ai volontari del Piedibus e alle famiglie dei bambini e delle bambine che utilizzano il servizio. “Chiediamo ai genitori di misurare la temperatura corporea dei propri figli a casa, di non far partecipare il proprio figlio al piedibus in caso di sintomi dell’influenza (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5 ) o nel caso in cui siano stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di fornire ai bambini al di sopra dei 6 anni d’età la mascherina chirurgica (obbligatoriamente) . Consigliamo vivamente di far indossare la mascherina anche ai bimbi che non hanno ancora compiuto i 6 anni. Ai volontari invece chiediamo di accompagnare i bambini a scuola avendo cura di verificare che tutti indossino la mascherina mentre i bambini che non hanno l’obbligo di indossare la mascherina (perché disabili o perché non hanno ancora compiuto 6 anni) dovranno essere tenuti a distanza di almeno un metro dagli altri partecipanti. I bambini dovranno essere opportunamente distanziati anche se sono all’aperto ed indossano la mascherina, e si dovrà aver cura di evitare che si diano la mano o che entrino in contatto fisico tra di loro. Non solo ma i bimbi dovranno essere accompagnati ai punti di raccolta indicati dalla scuola”.