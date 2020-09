Merate, ritorno a scuola: il messaggio di auguri del sindaco

L’augurio del sindaco Panzeri ai ragazzi che oggi, lunedì, hanno iniziato la scuola

“Questo è un inizio particolare e ancora più emozionante degli altri”

MERATE – Un messaggio di auguri per il nuovo anno scolastico, inaugurato oggi, lunedì 14 anni. E’ quanto ha rivolto agli studenti, ai professori e al personale scolastico il sindaco Massimo Panzeri, sottolineando che si “tratta di un inizio molto particolare e ancor più emozionante degli altri anni, perché si rientra a scuola dopo molti mesi e, soprattutto, dopo l’improvvisa e brusca chiusura degli Istituti Scolastici dovuta all’emergenza sanitaria.

Gli studenti e le studentesse, dopo mesi passati lontani dalle proprie aule, dai

compagni di classe e anche dagli insegnanti, saranno felici di potersi rivedere. Si troveranno sicuramente cambiati, cresciuti, ma anche più maturi. Sappiamo perfettamente che il periodo di chiusura è stato molto duro per tutti i ragazzi e ragazze, bambini e bambini, ma anche per le famiglie, per i docenti e per i dirigenti”.

Il primo cittadino è andato con la memoria ai mesi dell’emergenza più acuta: “I nostri ragazzi e ragazze hanno saputo affrontare e superare lo sconforto causato

dalla lontananza da compagni e amici e si sono impegnati ad affrontare una nuova modalità

di apprendimento: per questo motivo li vogliamo ringraziare tutti. La pandemia ci ha

insegnato che i nostri valori, ciò in cui crediamo, le amicizie e rapporti che ci fanno crescere

cambiano notevolmente se non c’è condivisione di tempo e spazio”.

Doverosi quindi dei ringraziamenti: “Il nostro grazie va naturalmente anche ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, alle maestre e a tutto il personale scolastico, perché hanno saputo mettere in campo un’organizzazione innovativa, mai sperimentata prima, per cercare di gestire e mantenere un rapporto a distanza e per garantire una continuità didattica.

E un grazie anche ai genitori e alle famiglie, che hanno dovuto reimpostare la loro

quotidianità, spesso con notevoli problemi organizzativi”.

Difficoltà che hanno accomunato tutti: “Possiamo aggiungere che è stato un periodo impegnativo anche per noi Amministratori, che abbiamo avuto il compito di tutelare e aiutare i cittadini meratesi in un periodo di difficoltà sotto molti punti di vista.

Ci auguriamo che durante i mesi estivi Voi tutti, soprattutto gli studenti e le

studentesse, siate riusciti a trascorrere delle serene vacanze, nonostante le regole da

rispettare e siate quindi pronti alla ripartenza”.

Per riaprire oggi è stato necessario molto lavoro: “Noi Amministratori Comunali, unitamente ai Dirigenti Scolastici e al personale scolastico, abbiamo dovuto lavorare molto e spesso in stretta sinergia per consentire la riapertura della scuola e la ripartenza dei servizi scolastici in sicurezza. Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato, siamo felici che sia finalmente arrivato questo giorno perché siamo convinti che il ritorno a scuola “in presenza” e quindi con docenti e compagni nella stessa aula, consentendo a tutti di frequentare la scuola, garantisca un diritto fondamentale della nostra Carta Costituzionale: il diritto allo studio. La scuola non è solo un luogo aperto a tutti e inclusivo, che ha il compito di istruire i bambini e le bambine, ma è anche l’istituzione che ha il compito importantissimo di formare i cittadini di domani. La scuola è una priorità per questa Amministrazione, perché rappresenta un punto fondamentale nella crescita personale e formativa dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze; per tale motivo ci siamo impegnati e lo faremo ancora per prenderci cura delle scuole del nostro territorio”.

Da qui il pensiero: “Vogliamo rivolgere un pensiero affettuoso agli studenti che iniziano oggi il loro percorso scolastico e a coloro che cambiano scuola e arrivano oggi a varcare per la prima volta i cancelli della scuola primaria, o della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tutti gli studenti e alle studentesse auguriamo di cuore un buon anno scolastico, pur con tutte le difficoltà che dovranno affrontare anche a causa delle regole di sicurezza da rispettare per evitare la diffusione del Covid-19. Un anno scolastico da vivere con impegno e responsabilità. Ai Dirigenti, ai docenti e al personale scolastico tutto, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, consapevoli delle ulteriori responsabilità di cui sono gravati. Naturalmente non possiamo dimenticare le famiglie, alle quali rivolgiamo i nostri auguri e che invitiamo, quest’anno più che mai, ad aver pazienza, a rivolgersi con fiducia alle istituzioni che sono loro vicine, per garantire al meglio una serena crescita dei ragazzi. Siamo tutti chiamati ad una grande sfida e ognuno deve fare la propria parte, senza risparmiarsi e collaborando con pazienza e comprensione reciproca. Occorrerà condividere le norme di comportamento necessarie alla tutela della salute, consapevoli che un piccolo sacrificio da parte di ognuno di noi è un grande regalo per le persone che ci stanno intorno”.