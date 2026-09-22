Merate, Ruggieri ospite del primo incontro sul tema energia promosso da Legambiente

L’incontro si è tenuto giovedì scorso in sala civica a Merate

Ruggieri ha affrontato il tema “Le energie del mondo”, titolo del suo ultimo libro

MERATE – Si è aperto giovedì scorso con l’intervento di Gianluca Ruggieri su “Le energie del mondo”, il suo ultimo libro, il ciclo di conferenze a tema energia “Quale energia per il futuro?” organizzato dal circolo Legambiente Meratese “L’Ortica”.

Docente e ricercatore in Fisica Tecnica Ambientale all’Università dell’Insubria e presidente della cooperativa èNostra, Ruggieri ha affrontato il tema dei processi di produzione e di consumo dell’energia su scala globale, europea, nazionale e locale. Con l’ausilio di dati e grafici ha affrontato il tema delle fonti fossili, del loro peso nella produzione e nel consumo di energia, e dei motivi della loro persistenza; passando poi ad analizzare il complesso mondo del nucleare, degli investimenti nel settore e del suo impatto reale per la transizione energetica. Non poteva poi mancare il riferimento all’impatto del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e una disamina sulle fonti rinnovabili, con riferimento alle prospettive per il futuro, agli investimenti e ai miglioramenti tecnologici.

L’incontro è stato seguito con molta attenzione e partecipazione dal pubblico, che è intervenuto con osservazioni e domande sulle comunità energetiche rinnovabili (CER), sull’uso dell’idrogeno, sul nucleare e sulle politiche italiane ed europee.

La discussione continuerà mercoledì prossimo, il 23 settembre con Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente fra il 2007 e il 2015 e membro del Forum Disuguaglianze e Diversità, che parlerà di come la transizione energetica debba essere un processo giusto dal punto di vista sociale e che debba aiutare a ridurre le disuguaglianze. L’appuntamento è alle 21 in sala civica.