Merate, ruspe al lavoro a Pagnano per l’intervento in via Cappelletta

I lavori costituiscono il progetto per la frazione di Pagnano ideato dall’amministrazione comunale

Si comincia dalla zona di ingresso a palestra e oratorio per poi passare a via Cappelletta dove verranno realizzati marciapiede e dosso

MERATE – Sono iniziati ieri mattina, martedì, i lavori di riqualificazione stradale di via Cappelletta e messa in sicurezza dei percorsi pedonali vicini alla scuola primaria.

L’intervento, dal costo di circa 200mila euro, costituisce il progetto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni sta promuovendo per la frazione di Pagnano.

Strutturati in due fasi, i lavori sono iniziati nella zona compresa tra il cortile della palestra e l’ingresso dell’oratorio dove è previsto il rifacimento della piazzale per la creazione di una piccola piazzetta. Dopodichè l’intervento si sposterà in via Cappelletta dove è prevista la realizzazione del nuovo marciapiede lungo la cancellata della scuola. Verrà creato anche un dosso lungo tutto l’incrocio dove c’è il monumento ai caduti, per ridurre la velocità dei veicoli su via Cappelletta. Modifiche anche per l’area di sosta del bus che diventerà la nuova fermata della circolare meratese e dello scuolabus.

L’intervento in atto ha comportato la predisposizione di modifiche alla viabilità: fino al 22 agosto (e comunque sino al termine dei lavori) sarà in vigore il divieto temporaneo di circolazione in Via Cappelletta, nel tratto di collegamento interno con inizio di fronte all’innesto di Via F.lli Cervi, in corrispondenza dell’edicola mariana, fino all’imbocco del parcheggio avente ingresso da Via Bellavista: l’area di parcheggio è esclusa dal provvedimento. Resta garantito il passaggio/percorso pedonale dal parcheggio avente ingresso da Via Bellavista fino l’accesso all’oratorio/palestra e l’accesso ai mezzi al servizio dell’Oratorio in deroga al vigente divieto.

Dal 20 luglio all’8 agosto (e comunque sino al termine dei lavori) i lavori riguarderanno la parte centrale di via Cappelletta con l’istituzione del divieto temporaneo di circolazione in Via Cappelletta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Aldo Moro e l’innesto con Via F.lli Cervi (davanti alla scuola primaria) in corrispondenza dell’edicola mariana, ad eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto interessato per il solo accesso alle proprie abitazioni. Verrà istituito il senso unico alternato di circolazione in Via F.lli Cervi, regolato mediante impianto semaforico provvisorio.