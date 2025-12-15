Merate, Santa Lucia porta i doni al Cav: in piazza la consegna

La raccolta dei regali per le famiglie bisognose è avvenuta in oratorio

Ieri pomeriggio la consegna in piazza ai volontari del Cav alla presenza anche di Babbo Natale

MERATE – Un carro carico di doni è partito dall’oratorio per raggiungere il centor e consegnare i pacchi regalo ai volontari dl Cav, il centro di aiuto alla vita che ha sede a Novate. E’ successo ieri, domenica 14 dicembre, grazie all’iniziativa “Aiuta Santa Lucia” messa in campo, anche quest’anno, dall’oratorio di Merate.

Dopo aver raccolto in oratorio giochi, vestiti, pannolini, prodotti per l’igiene personale e omogenizzati, opportunamente confezionati in pacchetti regalo, i bambini hanno aiutato il coadiutore don Davide Serra e i papà elfi a caricare il carro, partito alla volta di piazza Prinetti pieno zeppo di strenne natalizie.

Ad attenderlo c’erano i volontari del Cav, con il loro furgone, pronti a ricevere tutta la generosità delle famiglie meratesi. All’operazione di consegna dei regali, che verranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà, ha preso parte anche Babbo Natale in persona certificando l’atto di solidarietà promosso in occasione di Santa Lucia.

Il momento di festa è poi proseguito con l’ascolto del magico e avvolgente carillon delle campane, portato in piazza da Paolo Branchi, ieri in tour, da mattino a sera, per la città.