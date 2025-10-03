“100 anni di astronomia in Brianza”: Merate celebra il suo Osservatorio con una mostra

Questa mattina, venerdì, la preview della mostra che verrà inaugurata domani, sabato

L’esposizione rappresenta il primo evento del ricco calendario di iniziative per il centenario dell’osservatorio di Brera

MERATE – Una mostra per raccontare il passato, ma anche per suscitare curiosità e interesse per una struttura che rappresenta un unicum del territorio e un gioiello del Meratese. Si è svolta questa mattina, venerdì, la presentazione in anteprima di “100 anni di astronomia in Brianza”, la mostra che sarà aperta al pubblico domani, sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre (su prenotazione).

“E’ l’evento che segna l’inizio dei festeggiamenti per la prima luce del primo telescopio installato a Merate, lo Zeiss” ha precisato Roberto Della Ceca, direttore dell’osservatorio astronomico di Brera, sottolineando come la mostra fotografica, che verrà poi allestita nei cortili di Palazzo Prinetti nel weekend dell’11 e 12 ottobre e in quello successivo, del 18 e 19 ottobre rappresenti il primo appuntamento di una serie di eventi in programma per celebrare i primi 100 anni di vita della sede meratese dell’osservatorio di Brera.

“Molti magari vedono le cupole passando di qui, ma non si rendono conto di quello che avviene all’interno. Questo è un modo per far sì che anche la società civile possa scoprire le attività che vengono svolte qui”.

Se infatti ormai i due telescopi presenti, lo Zeiss del 1926 e il Ruths del 1968, non sono più competitivi dal punto di vista scientifico se confrontati con le grandi infrastrutture internazionali, rappresentando comunque uno strumento prezioso per la divulgazione astronomica nelle apertura al pubblico serali e alle scuole, in via Bianchi vengono portate avanti, ogni giorno, importanti attività di ricerca nei laboratori.

Non è un caso se sono in corso lavori per la realizzazione di nuovi laboratori che ospiteranno, solo per fare degli esempi, dispositivi all’avanguardia nel settore dell’alta precisione ottica, nella lavorazione del vetro e delle ceramiche e nella spettroscopia.

La sede meratese dell’osservatorio di Brera ha catturato l’interesse anche della Fondazione comunitaria del Lecchese che ha destinato un contributo di 30mila euro per la sistemazione del meccanismo di rotazione della cupola Zeiss.

All’inaugurazione della mostra era presente anche il segretario generale di quest’ultima Paolo Dell’Oro mentre il sindaco Mattia Salvioni, presente insieme ai presidenti della Conferenza dei sindaci del Meratese e Casatese Fabio Vergani e Paolo Redaelli, ha sottolineato come la mostra rappresenti il preambolo della serie di manifestazioni del centenario dell’osservatorio, promosse con il brand Brianza Valley.