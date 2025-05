18 anni della Cellula Coscioni Lecco, aperitivo solidale per festeggiare

Dal fine vita alla GPA, la Coscioni è sempre stata al centro di battaglie politiche e civili

Organizzato per venerdì 9 maggio a Osnago l’aperitivo celebrativo

LECCO – La Cellula Coscioni Lecco, articolazione locale dell’Associazione Luca Coscioni guidata da Marco Cappato e Filomena Gallo, ha raggiunto la maggiore età. Sono infatti passati più di 18 anni dalla creazione di questo avamposto lecchese per i diritti, che agisce avendo come stella polare la libertà di scelta e di autodeterminazione di tutte e di tutti, portando sul territorio le battaglie nazionali sul fine vita, sul diritto all’aborto, sulla libertà di ricerca scientifica, su PMA e GPA, sull’anti-proibizionismo e sui diritti delle persone con disabilità.

Dall’impegno per Eluana Englaro alle partecipazioni a Manifesta, passando per il primo deposito organizzato di biotestamenti in Italia e per le tante raccolte firme organizzate, come quelle per i referendum Eutanasia Legale e Cannabis Legale, la Cellula Coscioni è sempre stata al centro di una politica attiva per il territorio. A questo si aggiunge l’attività di verifica e di stimolo nei confronti delle istituzioni locali, ad esempio l’indagine sul deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento in provincia di Lecco e sulle informazioni fornite dai comuni, e di assistenza nei confronti dei cittadini mediante lo Sportello Biotestamento.

Per celebrare questo momento, riflettere sui traguardi raggiunti e soprattutto porre le basi degli impegni futuri, la Cellula Coscioni Lecco e il circolo Arci La LoCo di Osnago organizzano un aperitivo solidale per venerdì 9 maggio, a partire dalle 19.30, in via Trieste 23 a Osnago. L’iniziativa è aperta a chiunque volesse partecipare a questa occasione di convivialità e discussione, fondamentale per continuare a combattere per i nostri diritti.