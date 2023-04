4 Alunni per 4 Piatti, in gara gli studenti dell’Ips Fumagalli di Casatenovo

Seconda tappa del concorso promosso e ideato dall’’Associazione Cuochi Lecco e Provincia

CASATENOVO – Questa mattina è toccato agli studenti dell’Istituto Professionale Statale Graziella Fumagalli di Casatenovo mettersi alla prova nella seconda tappa del concorso “4 alunni per 4 piatti”, promosso e ideato dall’’Associazione Cuochi Lecco e Provincia.

In gara Halima Qannari con l’antipasto, Edoardo Zorzetto con il primo piatto, Simone Villa con il secondo e Ait El Alouia Asiya con il dessert.

A giudicare i piatti dei quattro alunni in gara che hanno servito le rispettive portate nella sala ristoro dell’istituto brianzolo, è stata la giuria composta dal presidente dell’associazione Cuochi Lecco e Provincia lo chef Vincenzo Di Bella, dallo chef Claudio Prandi, dalla Chef Beatrice Bergamini, dal pastry chef già campione mondiale e italiano di Pasticceria Juniores Filippo Valsecchi e dai giornalisti Stefano Cassinelli e dal nostro direttore Lorenzo Colombo.

“E’ stata una bella prova – commenta il presidente Di Bella – Gli alunni hanno presentato buoni piatti e hanno dimostrato impegno e passione. Terza e ultima tappa sarà al CFP (Centro di Formazione Professionale) Aldo Moro di Valmadrera“.

Al termine delle tre presentazioni verrà fissato il giorno delle premiazioni, in occasione del quale la Giuria decreterà la scuola vincitrice e le migliori singole portate.

Per regolamento al fine di evitare di avvantaggiare gli studenti non è possibile presentare le ricette e le immagini delle portate, che verranno pubblicate in un articolo finale.