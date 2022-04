Dal 1 maggio torna “Appetiti, Cibo in Festival”, nona edizione della rassegna

Masterclass di cucina con gli chef e produttori del territorio, dal vivo e in diretta anche sul canale Youtube.

BARZANO’ – Torna Appetiti. Barzanò cibo in festival, manifestazione dedicata alla cultura alimentare che giunge quest’anno alla 9^ edizione, proponendosi con una formula completamente rinnovata. Due settimane – da domenica 1° maggio a domenica 15 maggio – con masterclass di cucina, tenute da professionisti del territorio: chef e produttori che sono i punti di riferimento e gli interlocutori privilegiati di tutto ciò che ruota attorno al cibo, alla sua conoscenza e innovazione.

Accanto a loro, docenti esperti in formazione e in educazione gusto-olfattiva, per regalare al pubblico un grado di consapevolezza sempre più elevato, e autori di libri che raccontano la storia della gastronomia italiana.

Anche la mostra, che da sempre caratterizza il festival, avrà quest’anno dei protagonisti speciali: i 180 allievi della scuola primaria di Barzanò, autori di un sorprendente lavoro sulla prima colazione, che sarà esposto all’interno della Canonica di San Salvatore.

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Comune di Barzanò. “Un altro compleanno importante per una delle manifestazioni più note a Barzanò e non solo – commenta il sindaco, Gualtiero Chiricò – Quindici giorni di eventi che, senza snaturare la filosofia che l’ha fatta nascere, si muovono nel solco della continua innovazione, seguendo l’evolversi della società anche nel campo dell’alimentazione. Un format di successo, coinvolgente e quindi aperto, che porta nel nostro territorio una visione diversa, più profonda, del significato della parola nutrizione, senza toglierci uno dei piaceri più grandi, quello di sedersi a tavola”.

Tutti gli incontri, salvo dove diversamente specificato, si svolgono all’interno della Canonica di San Salvatore, in via Castello a Barzanò, e sono a partecipazione gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per le masterclass è prevista la diretta sul canale YouTube di Appetiti.

Per informazioni

Mail info@appetiti.it

Web www.appetiti.it