A Cernusco è tempo di Christmas light: gli eventi di questo fine settimana

Venerdì alle 18 l’accensione dell’albero in piazza realizzato insieme al gruppo alpini

Domenica i mercatini per le vie del centro con stand degli hobbisti e street food

CERNUSCO – Un Natale luminoso, ma al contempo “posato” e con un occhio di riguarda alla crisi economica che, complice il caro bollette e l’inflazione galoppante, sta colpendo l’intera nazione. Sono tanti e variegati gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale e dalle associazioni cernuschesi nell’ambito del cartellone di eventi denominato Christmas light, con un gioco di parole voluto per sottolineare il singolare Natale alle porte.

“Il mese di dicembre è da sempre stato dedicato ai riti propiziatori della luce” sottolinea l’assessore Pietro Santoro. “Che queste feste siano portatrici di luce interiore, di pace e concordia tra noi, nelle nostre famiglie e nella nostra comunità” ha aggiunto ringraziando le associazioni che hanno reso tutto possibile, ovvero Dentro&Fuori, gruppo Alpini, I bagai di binari, Etiäinen Ensemble Vocale Femminile, l’Oratorio “San Luigi”, il Corpo Musicale ” A. Pirovano”, la Corale “San Giovanni Battista” e la consulta Cultura-Sport-Tempo Libero per la passione e il sostegno nella realizzazione degli addobbi in paese.

Numerose le iniziative da segnare in agenda. Si comincia venerdì con l’accensione, alle 18, dell’albero allestito dal gruppo alpini mentre sabato sera, alla scuola primaria, si terrà il concerto dell’ensemble Etiäinen. Domenica 4, le vie del centro si animeranno con i colori delle bancarelle degli hobbisti e dello street food. Alle 11.30 è previsto un momento musicale con la banda mentre alle 14.30 nell’area mercatale è in programma lo spettacolo per i più piccoli dedicato al magico mondo di Frozen. Alle 16 si potrà assistere alla performance di Movimenti Danza mentre alle 16.30, in piazza della Vittoria, sarà possibile consegnare la lettera a Babbo Natale.