A Garlate e Brivio iniziative solidali a favore della Fabio Sassi

GARLATE / BRIVIO – Un fine settimana contraddistinto da due iniziative a favore della Fabio Sassi. Si comincia svolgerà sabato 16 dicembre dalle 20.30 alle 22 alla Fondazione Bruni a Garlate. Organizzata dal riflessologo Riccardo Guglielmo, la serata proporrà un “concert mantra” all’insegna del relax. È necessaria la prenotazione al numero 3384154605. Nel corso dell’evento saranno raccolti fondi per l’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Tutti vestiti di rosso invece domenica 17 dicembre per la Babborun. Lungo il fiume Adda e per le vie di Brivio sì snoderà un percorso di 5 chilometri adatto sia ad adulti che a bambini. Il ritrovo sarà alle 9 e la partenza alle 10 da piazza Frigerio. La quota di partecipazione sarà di 6 euro, interamente devoluti all’Hospice di Airuno. La Fabio Sassi ringrazia coloro che propongono queste attività a favore de Il Nespolo e tutti coloro che vi parteciperanno.