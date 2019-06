A Imbersago il raduno dei gruppi di cammino. Domenica torna la gara di canoe di cartone

IMBERSAGO – Un percorso di cinque chilometri e mezzo per scoprire le bellezze di Imbersago e del fiume Adda. E’ tutto pronto per l’undicesimo raduno dei gruppi di cammino promosso da Ats della Brianza per giovedì 6 giugno. Il ritrovo è previsto alle 9 nella centralissima piazza Garibaldi con partenza alle 10.

Tanti eventi extra

Per la giornata di giovedì sono stati promossi eventi collaterali grazie alla collaborazione di Arci, associazione Guarda c’è un libro sull’albero e Pro Loco. Alle 15 sarà possibile effettuare un book crossing “Porta un libro, prendi un libro” al piazzale del traghetto. Non solo ma sarà possibile effettuare una gita sul fiume con Addarella o attraversare l’Adda per raggiungere Villa d’Adda con lo storico traghetto. Previste anche delle iniziative culturali con la visita guidata dalla chiesa cluniacense di Arlate e l’apertura, dalle 15 alle 18, della mostra legata al premio Morlotti in Municipio a Imbersago.

Domenica torna la gara di canoe di cartone

L’iniziativa è inserita nell’ambito del Maggio imbersaghese, al cui interno spicca anche l’evento di domenica 9 giugno con la gara di canoe di cartone Soap Kayak Race. Gara che quest’anno si è arricchita con la categoria Kids per equipaggi composti da genitori e figli.