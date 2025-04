A Merate concluse le opere aggiuntive sulle reti dell’acquedotto

Interventi realizzati da Lario Reti Holding

L’investimento delle opere è pari a circa 275 mila euro finanziati dal PNRR

MERATE – Sono state completate nel comune di Merate le opere aggiuntive per la distrettualizzazione delle reti di acquedotto, finalizzate a migliorare l’efficienza del servizio idrico.

Le operazioni hanno previsto la sostituzione delle condotte in diverse aree della città, con particolare attenzione alle vie Statale, Brianza, F.lli Cernuschi, Bergamo, Mameli, Bellavista, Cerri e Montegrappa, fino a piazza S. Pietro. “In questa occasione, sono stati anche installati e rinnovati i gruppi di saracinesche, fondamentali per ottimizzare la gestione dell’acquedotto” spiegano da Lario Reti Holding.

Questi lavori si sommano agli interventi già completati nel dicembre 2024 da Lario Reti Holding, finalizzati al miglioramento della gestione della rete idrica, mediante la sostituzione e il potenziamento di alcune condotte nel centro storico di Merate e nelle frazioni di Pagnano e Sartirana.

Il progetto, finanziato con 275 mila euro dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU/PNRR, fa parte di un’iniziativa più ampia mirata alla ricerca e alla riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco, contribuendo in modo significativo alla gestione sostenibile delle risorse idriche.

Le opere aggiuntive, avviate a dicembre 2024 e concluse a marzo 2025, sono state realizzate con il minimo impatto sulla viabilità locale. Al termine del necessario periodo di assestamento del fondo stradale, di circa sei mesi, si procederà con l’asfaltatura definitiva delle aree coinvolte dai lavori.