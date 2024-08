A Merate prosegue il rinnovo della rete idrica, ora lavori nel centro storico

Sostituzione, potenziamento e distrettualizzazione dell’acquedotto

Finanziamento di oltre 1,5 milioni finanziati dal PNRR

MERATE – Con l’inizio del 2024 hanno preso il via gli interventi a opera di Lario Reti Holding per il rinnovo della rete di acquedotto nei comuni di Merate e Cernusco Lombardone. I lavori, dal valore totale di circa 1,5 milioni di euro, pari a più di 82 euro spesi per ciascun cittadino residente nei due Comuni (calcolo fatto su 1,5 milioni e 18.500 abitanti di Merate e Cernusco), sono finanziati dai fondi PNRR e fanno parte del macro-progetto per la ricerca e riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco.

Le opere hanno comportato la suddivisone dell’area di lavoro in cinque zone, nelle quali è in corso il rinnovo di oltre 2 km di tubazione in PEAD (un polimero plastico ad alta densità con forze intermolecolari elevate e maggiore rigidezza) e la costruzione di 13 camerette di misura e riduzione delle pressioni, realizzate nei primi 3 mesi dell’anno e necessarie a regolare lo scorrimento dell’acqua, separando la rete acquedottistica in diversi distretti o aree.

I lavori di sostituzione delle condotte riguardano 5 zone diverse, di cui 4 relative al Comune di Merate. Attualmente sono state completate le opere in 2 di queste 4 zone e sono invece in corso nella parte di abitato più vicina al centro storico. Con la fine di luglio il cantiere ha lasciato via Cornaggia e riprenderà verso fine agosto in via San Francesco. Con l’inizio delle scuole terminerà la maggior parte della attività, lasciando alcune sistemazioni puntuali che si concluderanno verso fine mese. I lavori si sposteranno poi nella frazione di Pagnano e dureranno fino a fine novembre.

Ad oggi, lo stato di avanzamento delle opere è pari a circa l’80% e, per singola via, si riscontra la seguente situazione:

Via Turati – 140 metri di tubazione (lavori conclusi ad aprile);

Via Trieste – 250 metri di tubazione (lavori conclusi a maggio);

Via Annunciata – 420 metri di tubazione (lavori conclusi a giugno);

Viale Cornaggia – 600 metri di tubazione (prevista conclusione a fine luglio);

Via S. Francesco – 450 metri di tubazione (prevista conclusione a metà settembre);

Via Bianchi – 90 metri di tubazione (prevista conclusione a settembre);

Via Bellavista – 185 metri di tubazione (prevista conclusione a novembre);

Via Cappelletta – 75 metri di tubazione (prevista conclusione a novembre).

L’esecuzione dei lavori, prevista in conclusione tra fine novembre e dicembre, contribuirà per oltre il 5% al raggiungimento degli importanti obiettivi previsti dal progetto PNRR, pari – in totale – a 8,6 milioni di metri cubi di acqua e 9,5 GWh risparmiati ogni anno. Al termine di ciascun tratto delle opere è stato e sarà realizzato un ripristino stradale provvisorio. Al termine del periodo di assestamento, della durata di circa sei mesi, saranno

effettuati i ripristini definitivi.