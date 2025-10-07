A Montevecchia torna la Festa d’Autunno con sapori, musica e giochi per tutta la famiglia

L’evento si svolgerà l’11 e 12 ottobre nell’area Basket e nel Parco delle scuole

MONTEVECCHIA – Il suggestivo borgo di Montevecchia celebra l’autunno con l’attesissima quarta edizione della Festa d’Autunno, un weekend all’insegna di sapori, musica e giochi per tutta la famiglia. L’evento si svolgerà l’11 e 12 ottobre nell’area Basket e nel Parco delle scuole, offrendo un’immersione nelle tradizioni locali e nel divertimento per grandi e piccoli.

La manifestazione prenderà il via sabato 11 ottobre alle 18:30 con l’evento Aspettando la Festa d’Autunno: un Aperitivo in musica animato dal sound dei Tangerine Trees.

Il cuore della festa sarà domenica 12 ottobre, con un programma ricco di attività per tutte le età. Dalle 10 aprirà il Mercatino dei produttori locali. Per tutta la giornata sarà attiva la Cucina ProMontevecchia (apertura ore 12), che proporrà gustose specialità autunnali sotto il tendone. Nel pomeriggio l’Oratorio di Montevecchia preparerà le immancabili caldarroste, per un’autentica esperienza di sapori locali.

Torna la popolare Gara della “Turta de lacc”, con la premiazione della miglior torta prevista alle 11:30. Il pomeriggio sarà ricco di attività e intrattenimento per tutte le età: dalle 14 aprirà il Mercatino dei Bambini, seguito dai Giochi a squadre, tra cui tiro alla fune, corsa con i sacchi e indovina la zucca. Alle 14:30 prenderà il via lo SpaventaConcorso, il concorso dedicato ai migliori spaventapasseri, con le premiazioni alle 16:30.

Grande novità di quest’anno: arriva la gara su pista Go-Kart a pedali per bambini dai 4 ai 10 anni. Inoltre, sarà possibile partecipare alla Camminata BioDinamica nel parco con Dolores e al Read Nic Nati, il momento di lettura organizzato dalla Biblioteca di Montevecchia.

L’evento è promosso da ProMontevecchia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Oratorio e della Biblioteca di Montevecchia. L’iscrizione alla Gara, ai Mercatini e allo SpaventaConcorso è possibile tramite i link disponibili sul sito ufficiale dell’associazione.

Programma completo disponibile su www.promontevecchia.it.