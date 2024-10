A Osnago apre Spazio Famiglie 0-3, un punto di incontro per i genitori

Da lunedì 4 novembre sarà attivo lo Spazio famiglie 0 -3 nei locali di Spazio Aperto in via Roma

Le famiglie avranno l’opportunità di incontrarsi, trascorrere del tempo insieme e far vivere ai loro bambini momenti di socialità e gioco

OSNAGO – A Osnago apre lo Spazio Famiglie 0-3, un nuovo punto di incontro dedicato alle famiglie con bambini in età pre-scolare. “La nascita di un figlio è un momento straordinario che trasforma profondamente la donna, la coppia e l’intera famiglia. Sebbene spesso venga percepito come un periodo di gioia e grazia, l’esperienza vissuta può rivelare sentimenti contrastanti e una quotidianità da ristrutturare. In questa fase delicata, è fondamentale che le famiglie, e in particolare le madri, non si sentano sole” spiegano i coordinatori.

Grazie al sostegno di PortAverta, il nuovo fondo di promozione sociale nato a Osnago per sostenere progetti di utilità sociale e sviluppare nuovi servizi civici, e con il patrocinio del Comune di Osnago, la Cooperativa sociale La Vecchia Quercia aprirà, a partire da lunedì 4 novembre, lo Spazio Famiglie 0-3 nei locali di via Roma che da qualche settimana ospitano Spazio Aperto, la nuova realtà aggregativa, culturale e sociale di Osnago.

Lo Spazio Famiglie offre un’opportunità per condividere momenti, scambiare esperienze e costruire una rete di supporto al di fuori delle mura domestiche, contribuendo così a creare un ambiente di benessere e crescita per tutti.

Questo spazio, accessibile liberamente e gratuitamente, offrirà alle famiglie l’opportunità di incontrarsi, trascorrere del tempo insieme e far vivere ai loro bambini momenti di socialità e gioco in un ambiente protetto e accogliente.

Nato dalla positiva sperimentazione attivata dalla Cooperativa nel quartiere La Colombina di Casatenovo, in stretta collaborazione con l’omonima associazione, gli abitanti del quartiere e altre realtà della comunità casatese, lo Spazio Famiglie 0-3 di Osnago sarà principalmente dedicato a mamme e papà con bambini da 0 a 12 mesi.

Qui, avranno l’opportunità di incontrarsi al di fuori delle mura domestiche in un ambiente confortevole, conoscersi e scambiare informazioni utili e consigli. In questo modo, potranno valorizzare le proprie esperienze individuali, trasformandole in risorse condivise all’interno del gruppo.

Mamme, papà e neonati residenti a Osnago e nei dintorni avranno accesso a uno spazio libero, attrezzato con materiali per attività psicomotorie ed espressive, giochi, libri e molto altro per i bambini in età pre-scolare. Un’educatrice professionale della cooperativa sarà presente per facilitare le attività, accogliere le nuove famiglie, orientare i partecipanti verso i servizi del territorio e proporre giochi e materiali educativi adatti al contesto.

Nel corso dell’anno, la cooperativa organizzerà momenti di incontro e esperienze formative sulle tematiche della prima infanzia, rivolti a famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. Questi eventi saranno condotti da specialisti del settore e realizzati in collaborazione con associazioni e realtà locali.

Infine, lo Spazio Famiglie 0-3 è situato in via Roma a Osnago, presso la sede di Spazio Aperto. Mamme, papà e i loro bambini da 0 a 12 mesi possono accedere gratuitamente allo spazio il lunedì e il giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Per facilitare lo svolgimento delle attività sarà sempre presente un’educatrice.

L’ambiente sarà allestito con materiale per l’attività psicomotoria ed espressiva, giochi e molto altro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Cooperativa sociale La Vecchia Quercia al numero 329.7487497 o consultare questo sito.