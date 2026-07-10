A Osnago arriva “Piovono polpette Fest”: tre giorni di musica, pace e… polpette

Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 luglio
Cibo, musica e tanta convivialità per la prima edizione di “Piovono polpette fest”
OSNAGO – Tre giorni di musica, pace e polpette! E’ tutto pronto a Osnago per la prima edizione di “Piovono polpette fest”, manifestazione promossa dalla consulta Cultura e Tempo Libero del Comune come momento di collaborazione tra le numerose e vitali associazioni del paese.
L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di coinvolgere cittadine e i cittadini di tutta la Brianza Lecchese, proponendosi come un momento di divertimento, incontro e convivialità il cui il cibo diventa protagonista insieme ad attività artistiche, culturali e ludiche, rafforzando il senso di comunità, di socialità, inclusione e nel contempo animando e rivitalizzando il territorio.
Ce ne sarà per tutti i gusti tra polpette di carne, vegetariane, con carne halal e senza glutine in piatti diversi, primi vegetariani di stagione, salamelle e patatine,
vini da autoproduzioni e birre artigianali.
Non mancherà la musica con concerti pop e rock, dj set per ballare.
Il programma degli spettacoli prevede venerdì 17 l’esibizione dei Jukebox Umani live con dj set, sabato 18 i Meat Balls con Dj Sofficino e domenica 20 i Los Picios Mariachi. I concerti di venerdì e sabato inizieranno alle 21, quello di domenica alle 20.
Lo spazio Bibliogiochi sarà attivo dalle 18 mentre la cucina dalle 19.
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