A Osnago arriva “Piovono polpette Fest”: tre giorni di musica, pace e… polpette

Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 luglio

Cibo, musica e tanta convivialità per la prima edizione di “Piovono polpette fest”

OSNAGO – Tre giorni di musica, pace e polpette! E’ tutto pronto a Osnago per la prima edizione di “Piovono polpette fest”, manifestazione promossa dalla consulta Cultura e Tempo Libero del Comune come momento di collaborazione tra le numerose e vitali associazioni del paese.

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di coinvolgere cittadine e i cittadini di tutta la Brianza Lecchese, proponendosi come un momento di divertimento, incontro e convivialità il cui il cibo diventa protagonista insieme ad attività artistiche, culturali e ludiche, rafforzando il senso di comunità, di socialità, inclusione e nel contempo animando e rivitalizzando il territorio.

Ce ne sarà per tutti i gusti tra polpette di carne, vegetariane, con carne halal e senza glutine in piatti diversi, primi vegetariani di stagione, salamelle e patatine,

vini da autoproduzioni e birre artigianali.

Non mancherà la musica con concerti pop e rock, dj set per ballare.

Il programma degli spettacoli prevede venerdì 17 l’esibizione dei Jukebox Umani live con dj set, sabato 18 i Meat Balls con Dj Sofficino e domenica 20 i Los Picios Mariachi. I concerti di venerdì e sabato inizieranno alle 21, quello di domenica alle 20.

Lo spazio Bibliogiochi sarà attivo dalle 18 mentre la cucina dalle 19.