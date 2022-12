A Osnago due nuovi defibrillatori grazie alla generosità di 32 imprenditori

I due nuovi Dae verranno posizionati nella zona della stazione e in piazza Pertini vicino alla biblioteca

Al progetto Cuore in forma hanno partecipato 32 realtà imprenditoriali e commerciali di Osnago

OSNAGO – Due nuovi defibrillatori in funzione in paese grazie alla generosità degli imprenditori e dei commercianti del territorio. Si è tenuta domenica scorsa in sala consiliare la cerimonia di inaugurazione dei due nuovi Dae acquistati nell’ambito del progetto “Cuore in forma” curato dalla società Italian Medical System.

Anche a Osnago, così come avvenuto in altri Comuni limitrofi, da ultimo Imbersago, è stato possibile installare questi dispositivi di emergenza salvavita grazie a una raccolta fondi che ha visto protagoniste 32 realtà imprenditoriali e commerciali del paese. I due nuovi Dae verranno installati in piazza Sandro Pertini, vicino alla biblioteca e vicino alla stazione di via Trieste, andando così a “coprire” due zone sensibili di Osnago. Come noto, i Dae sono strumenti fondamentali in caso di arresto cardiaco: sono dispositivi semiautomatici con una voce che guida, passo dopo passo, chi si trova a utilizzarli in caso di emergenza.

Durante la cerimonia simbolica di inaugurazione, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare con un attestato le persone che hanno trasformato il progetto in realtà. “Con sensibilità e lungimiranza gli imprenditori del nostro Comune hanno contribuito, in maniera straordinaria, alla realizzazione di un progetto che, oltre a trasferire valore etico e sociale alla promozione del proprio marchio, contribuisce a migliorare la sicurezza della salute di tutti i cittadini” le parole del sindaco Paolo Brivio.