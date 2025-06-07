A Osnago il 14 arriva la Silent Disco: appuntamento in piazza

L’iniziativa si terrà sabato 14 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Osnago

Tutto pronto per Silent DiscOsnago Dance Part 1°

OSNAGO – Oltre cento cuffie e due giovani dj’s alle Consolle che si daranno battaglia a suon di hit per i gusti di tutti i partecipanti. Osnago si prepara a ospitare Silent DiscOsnago Dance Part 1°, evento imperdibile dedicato ai giovani nella piazza storica del paese.

Sabato 14 giugno Piazza Vittorio Emanuele II verrà trasformata per l’occasione in una discoteca all’aperto, dando la possibilità a tutti di immergersi in un’esperienza unica di musica e divertimento con cuffie Wireless e tante sorprese.

Rivolta in particolar modo ai giovani, la manifestazione è aperta a tutti coloro che vogliono sperimentare questa originale proposta.

ll noleggio delle cuffie è gratuito e l’ingresso libero. Dalle 20.30 Noyse DiscOsnago e dalle 22 partirà la Silent DiscOsnago.