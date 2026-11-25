Le ragazze dell’Arci ribaltano i ruoli per un giorno: flash mob questa mattina in stazione a Osnago

L’iniziativa è stata promossa per il 25 novembre: “Dal fischio al femminicidio è una scala in cui ogni gradino normalizza quello successivo”

OSNAGO – “Ti è piaciuto il tuo mercoledì da donna? A te è successo oggi. A noi succede tutti i giorni”. È il messaggio che hanno voluto lanciare, questa mattina, mercoledì 25 novembre, le ragazze del circolo Arci La Lo.Co. dando vita a un flash mob in stazione. Per un’oretta abbondante, dalle 7.30 in avanti, hanno infatti iniziato a richiamare l’attenzione dei passanti, rigorosamente uomini, indirizzando loro frasi, fischi e domande insinuanti, tipiche del comportamento molesto del catcalling.

Vinta l’iniziale timidezza, ripescando dalla memoria i tanti commenti non graditi ricevuti per strada, le ragazze sono poi riuscite a catturare l’attenzione di diversi pendolari, diretti a Lecco o Milano, consegnando il volantino informativo sull’iniziativa, promossa per ricordare che “il catcalling è solo una parte della violenza patriarcale, che ha tante facce: fisica, psicologica, economica, sessuale”.

Non a caso il flash mob è stato organizzato proprio in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza della donne: “Vogliamo sottolineare che le forme di violenza sono tutte collegate: dal fischio al femminicidio è una scala in cui ogni gradino normalizza quello successivo” spiegano le organizzatrici, contente di essere riuscite a vincere l’imbarazzo e la timidezza per provare a fare mettere, una volta tanto, gli uomini nei panni delle donne.

Quanto alle reazioni, sono state differenti: “C’è chi è apparso divertito, prendendo l’iniziativa come un gioco e chi invece, soprattutto i più giovani, si sono stizziti, come a prendere le distanze da comportamenti che non hanno e non assumerebbero mai nei confronti delle donne”.

Nella provocazione è finito anche un capotreno, omaggiato a sua volta di un volantino che correrà così lungo la linea ferroviaria Lecco – Milano, portando anche in altre stazioni il messaggio di sensibilizzazione partito dall’Arci di Osnago. “Vorremo riuscire ad allargare l’azione anche ad altre stazioni in modo che vi sia il coinvolgimento di tutta la tratta ferroviaria”. Perché l’obiettivo vero è quello di combattere l’indifferenza e far capire che chi pensa che il problema non lo riguardi e lascia che tutto continui come prima è parte del problema.

Ad impreziosire l’iniziativa del flash mob un’installazione posizionata all’ingresso della stazione con vestiti e nastri, rigorosamente di colore rosso, appesi tra gli alberi a simboleggiare i legami umani, la solidarietà collettiva e quella rete di supporto indispensabile per spezzare l’isolamento. “Sospesi a questa trama sono presenze – assenze che evocano la quotidianità della donne, la costrizione che deriva dal loro ruolo sociale imposto, il diritto alla libertà e il ricordo di chi ha perso la vita a causa della violenza di genere”.

Nella sala interna del bar della stazione sono state anche appese al soffitto numerose scarpe rosse: “Non sono scarpe sospese, sono vite che mancano”, la scritta inequivocabile posta su un cartellone.