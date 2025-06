Abbandona rifiuti nel bosco di Spiazzo: multato l’incivile

“Questo cafone che ha pensato di liberarsi della propria spazzatura nel modo più vergognoso possibile, scaricandola nel bosco in Via Spiazzo e si è fatto rintracciare nel modo più stupido possibile, si vedrà ora recapitare una bella sanzione. La legge infatti prevede che se un privato abbandona i rifiuti domestici è soggetto a un’ammenda da 300 euro a 3.000 euro se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere incrementata visto che la zona interessata è all’interno di un’area protetta nel Parco di Montevecchia, ente a cui competeranno ulteriori verifiche su eventuali reati ambientali” puntualizza il vice sindaco Matteo Fratangeli.

Che aggiunge: “Una lezione che speriamo serva da monito per tutti coloro che si credono più furbi degli altri e una buona notizia per quanti anche questa mattina (domenica, ndr) hanno partecipato alla quarta giornata ecologica del 2025 realizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Olgiate Molgora in collaborazione con l’associazione Plasti Free”.

Undici i volontari al lavoro, coordinati dalla referente di Plastic Free per il meratese Ornella Pozzoni, che hanno ripulito in poche ore la piazza e il parcheggio della Stazione, Via IV Novembre, Via Fabbricone, Via Vittorio Veneto, Via alla Chiesa, Via Buttero, Via Cantù, Piazza San Zeno, Via Pilata e Via Spiazzo.

Oltre trecento i chili di rifiuti abbandonati, tra cui quelli dell’incivile di via Spiazzo.