“Adotta una Famiglia”, a Osnago torna la raccolta alimentare per 21 famiglie in difficoltà

Sabato 6 giugno i volontari saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per raccogliere beni di prima necessità

Dopo la raccolta del 16 maggio al Conad, che ha consentito di raccogliere prodotti per 1.672 euro, torna l’iniziativa solidale

OSNAGO – Nuova raccolta alimentare per il progetto “Adotta una Famiglia”. Dopo il successo dell’iniziativa “Dona una spesa”, organizzata lo scorso 16 maggio al Conad di Osnago, i volontari tornano a mobilitarsi per sostenere le famiglie del paese che si trovano in difficoltà.

Grazie alla generosità dei cittadini, durante la raccolta effettuata presso il punto vendita sono stati donati alimenti e prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di 1.672 euro, contribuendo a rafforzare le scorte a disposizione del progetto.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 6 giugno, quando i volontari di Adotta una Famiglia saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per raccogliere alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e donazioni in denaro destinate all’acquisto di beni di prima necessità.

Le donazioni andranno a integrare gli alimenti distribuiti grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, oltre alle eccedenze recuperate nell’ambito del progetto provinciale Save the Food.

Come di consueto sarà attivo anche un punto di raccolta presso il Panificio Bonanomi di via Roma e alla stazione ferroviaria, negli spazi del circolo ARCI La Loco.

In questo periodo le necessità maggiori riguardano in particolare olio d’oliva, latte, farina e caffè.

Attualmente il programma di sostegno alimentare segue 21 famiglie osnaghesi, per un totale di 63 persone, di cui 42 adulti e 21 minori.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto del Comune e della Parrocchia di Osnago attivo dal 2011 e rappresenta una delle principali iniziative di solidarietà del territorio a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità.