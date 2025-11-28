Adozione, festa speciale a Robbiate con Mehala con i colori del Burkina Faso

L’iniziativa si è tenuta sabato scorso nel salone dell’oratorio

A dicembre i volontari di Mehala saranno presenti in diversi mercatini di Natale per presentare associazioni e progetti

ROBBIATE – Tante iniziative, proposte e iniziative sul territorio per promuovere condivisione e solidarietà tra le famiglie adottive e non solo. E’ quanto organizza Mehala, associazione con sede a Paderno d’Adda che ha appena organizzato, lo scorso 22 novembre, nel salone dell’oratorio di Robbiate, una festa dedicata ai sapori e ai colori del Burkina Faso.

Un’occasione davvero speciale, quasi unica, grazie alla presenza straordinaria di Cecilé e Dieudonné, i due referenti per le adozioni che sono arrivati appositamente dalla capitale del Burkina. Durante la sera, visibilmente commossi, hanno potuto riabbracciare tanti bambini e ragazzi a cui, in questi anni, hanno contribuito a trovare una famiglia.

“E così il salone dell’oratorio è diventato, per oltre 200 partecipanti, teatro di emozioni, di gioia, di partecipazione, di gioco, di libertà di esprimersi, di piacere di scoprire o riconoscere i sapori e i profumi del Burkina – fanno sapere gli organizzatori -. La cucina ha sfornato senza sosta piatti che raccontano di un altro mondo, di un’altra cultura: quella di tanti figli adottivi, che ieri erano presenti, e che hanno aiutato tutti a sentirsi cittadini di un unico, meraviglioso, pianeta. Per un’esperienza ancora più coinvolgente c’è stato spazio anche per un bellissimo laboratorio di storie africane per i più piccoli, con fiabe e maschere da realizzare, e il mercatino, con tanti prodotti solidali realizzati in India e in Burkina, proprio dalle ragazze che partecipano al laboratorio Atelier for Future, il progetto di cooperazione internazionale che Mehala ha reso possibile nel paese africano”.

Una serata intensa e ricca di emozioni, uno dei tanti appuntamenti che Mehala organizza sul territorio per farsi conoscere e promuovere i propri progetti internazionali.

Nel mese di dicembre ci saranno diverse occasioni di incontro e confronto: sabato 6 dicembre i volontari del sodalizo saranno presenti ai mercatini di Natale in Piazza XX Settembre a Lecco mentre lunedì 8 dicembre faranno tappa a quelli di Cucciago in provincia di Como. Domenica 14 invece doppio appuntamento con i mercatini di Natale di Paderno d’Adda e Cornate d’Adda. Per restare sempre aggiornati sull’attività dell’associazione è possibile consulare il calendario sul sito dell’associazione: https://www.mehala.org/calendario.html