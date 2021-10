Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ieri, sabato, al Conservatorio di Milano

Premiata un’eccellenza del territorio: “Negli anni ha realizzato strumenti di altissima qualità sia dal punto di vista acustico che estetico”

AIRUNO – Il liutaio airunese Mirko Migliorini ha ricevuto ieri, sabato 2 ottobre, il prestigioso riconoscimento Chitarra d’oro 2021 per la liuteria. L’emozionante cerimonia ha concluso la fitta giornata del 26° Convegno Internazionale di Chitarra 2021 ospitato al Conservatorio “Verdi” di Milano, evento che si svolge ininterrottamente da ventisei anni e vede ogni anno la partecipazione di una pluralità di importanti figure legate al mondo chitarristico.

Durante il convegno che da tre anni si svolge a Milano dopo aver avuto sede ad Alessandria e prima a Pesaro, vengono premiate le eccellenze nazionali e internazionali del mondo della chitarra: tra queste Migliorini che dal 2002, anno in cui si è diplomato alla Civica Scuola di Liuteria di Milano, costruisce chitarre nel suo laboratorio di Airuno.

Fino a oggi, per questo settore, il riconoscimento è stato assegnato solo a otto liutai. Una vera e propria eccellenza del territorio lecchese come si evince anche dalla motivazione del premio: “Negli anni ha realizzato strumenti di altissima qualità sia dal punto di vista acustico che estetico, che trasmettono raffinatezza, eleganza e armonia acustica in un inconfondibile stile moderno e senza tradire la migliore tradizione”.

E’ possibile ammirare il suo lavoro sul sito www.mirkomigliorini.it oppure recandosi di persona nel laboratorio, in cui, da quest’anno, è aperto anche il “Centro Riparazione Chitarre”, servizio di assistenza e riparazione per tutti i musicisti delle sei corde, accessibile liberamente al pubblico tutti i venerdì e sabato pomeriggio.