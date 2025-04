Airuno, approvato il piano del verde 2025: ecco le novità

Stipulata anche una convenzione con gli alpini per la cura e la pulizia del territorio

Il sindaco Lavelli: “Abbiamo integrato il numeroso gruppo di volontari comunali col nostro operatore ecologico e l’intervento delle ditte appaltatrici”

AIRUNO – Quasi 9 mila euro, per la precisione 8.781,78 euro, stanziati per la manutenzione del verde pubblico (con tanto di taglio erba dai marciapiedi e dai bordi delle strade), a cui si aggiungono i 4.500 euro stanziati nell’ambito della convenzione con gli alpini per gli interventi di manutenzione e pulizia del territorio comunale.

Sono gli stanziamenti effettuati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli che ha sempre ritenuto l’ordine e la cura del territorio tra le priorità dell’agenda amministrativa, affidando alcuni interventi a ditte specializzate e altri a volontari e personale comunale interno tenendo presente la natura e le dimensioni del territorio comunale.

Con determinata del 7 aprile scorso, è stato approvato il piano del verde 2025, che prevede lo stanziamento di 5.976,78 euro a favore della Ditta Pozzoni di Brivio e 2.805,00 euro a favore di Silea per il taglio aggiuntivo del verde nei bordi strada e marciapiedi.

Cifre a cui si aggiungono i 4.500 euro previsti nella convenzione con gli alpini per promuovere e sostenere iniziative nel settore ambientale. Diverse le aree individuate e la natura degli interventi che spaziano dalla pulizia e sistemazione del reticolo idrico minore, dell’area campestre presso il Centro Sportivo, dei sentieri e boschi, delle strade di collegamento alle località periferiche, dell’alzaia dell’Adda nonché delle aree residuali e/o incolte del verde urbano.

“Il Piano del Verde è stato approvato a inizio aprile, a differenza degli ultimi anni che veniva approvato tardivamente nei mesi di maggio-giugno, ad eccezione casualmente dell’anno delle elezioni – sottolinea, riservando una frecciatina agli avversai politici il sindaco Gianfranco Lavelli -. La principale azione intrapresa dalla nostra Amministrazione è l’integrazione del numeroso gruppo di volontari comunali che abbiamo messo in campo, col nostro operatore ecologico e l’intervento delle ditte appaltatrici. Ci sarà sempre qualche mancanza, ma già in questi giorni diverse aree del paese sono state attenzionate. Un lavoro svolto dai nostri preziosi volontari, ad esempio, è stata la recente pulizia interna ed esterna dell’area ex discarica, fatta con particolare attenzione”.