Airuno, attivata e funzionante la fibra ottica in paese

Il plauso del sindaco Milani: “Ora abbiamo il mondo del web a portata di mano”

AIRUNO – E’ attiva e funzionante da alcune settimane la centralina Open Fiber in via Consorziale grazie alla quale è stato possibile abilitare il collegamento alla rete nazionale della fibra ottica.

Un traguardo importante, sottolineato anche dal sindaco Alessandro Milani che evidenzia come “oggi ad Airuno sono attive e utilizzabili soluzioni miste fibra e rame (fttc) e soluzioni di sola fibra (Ftth) ovvero più veloci sia per download che per upload”.

Per verificare di persona la copertura a livello di via e numero civico basta consultare il sito di Open Fiber (https://openfiber.it/), attraverso cui i cittadini possono anche chiedere di essere ricontattati per ulteriori verifiche ed informazioni.

“Per quello che conosciamo, ad oggi, gli operatori ora disponibili e già convenzionati con Open Fiber per il collegamento dalla pubblica via alla propria casa sono FastWeb, Windtre e Sky, gli altri (Tim, Vodafone etc.) stanno procedendo in modo analogo e saranno attivabili nelle prossime settimane – continua il sindaco – . Ovviamente la posa della fibra con la contemporanea presenza di operatori diversi (open fiber, Tim, Intred etc.) è stata accelerata dalla situazione pandemica, dallo smartworking e dalla DAD (didattica a distanza) ad esempio, ma anche dalla pressione esercitata dall’Amministrazione Comunale sui vari operatori, dalla velocizzazione delle pratiche inerenti i lavori a cura dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale che hanno sempre operato con la massima attenzione volta a garantire la fruibilità dei servizi e delle strade”.

Milani infine rivolge un grande grazie anche agli airunesi: “Dobbiamo ringraziare anche la pazienza dei cittadini che talvolta hanno patito disagi e problematiche logistiche ma alla fine conta il risultato e possiamo direi che da metà febbraio, superati i disagi, possiamo anche fruire della velocità delle connessioni ovvero da inizio anno 2022 il mondo del web a portata di mano”.