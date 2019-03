Il sindaco: “In Comune non è arrivata alcuna segnalazione. Non sappiamo da dove arrivassero”

I due animali selvatici sono stati avvistati questa mattina in via Pertini, nella parte del paese situata verso il fiume Adda

AIRUNO – Sono stati visti questa mattina, sabato, gironzolare per via Sandro Pertini, nella parte del paese situata al di là della Provinciale, verso l’Adda. E la loro presenza non è certo passata inosservata, tanto che le fotografie sono state pubblicate sul gruppo Facebook Sei di Airuno se. Stiamo parlando dei due cinghiali scovati in strada, all’alba, dagli airunesi più mattinieri. Non è dato sapere da dove venissero, se siano scesi a valle dal monte di Brianza, oltrepassando anche la strada provinciale 72 o se invece arrivassero dal fiume.

La loro presenza ha suscitato curiosità e anche un certo allarme, visto che si tratta comunque di animali selvatici. Non si sono per fortuna finora registrati problemi, tanto che in Comune non ne è arrivata notizia. Lo precisa il sindaco Adele Gatti: “Nessuno ci ha avvisati e non ci è neppure mai stata segnalata la presenza di questi animali sui nostri monti nelle scorse settimane. Non ho neppure idea da che punto possano arrivare, anche se mi sembrerebbe strano che siano scesi dal monte”. Del resto sia la zona collinare che quella situata lungo il fiume è molto battuta da escursionisti e sportivi che scelgono l’alzaia dell’Adda o i sentieri del Monte di Brianza per allenarsi. L’impressione è che si tratti di cinghiali itineranti, scovati quasi per caso questa mattina ad Airuno.

La presenza di cinghiali selvatici sta diventando un serio problema, soprattutto per le imprese agricole. E’ noto l’allarme lanciato da Coldiretti Como – Lecco e anche la mozione presentata dal consigliere regionale Antonello Formenti che in consiglio regionale aveva parlato dei danni causati dalla cosiddetta fauna nociva.