Airuno, con via don Solaro al via il piano strade da 100mila euro

La Giunta ha stanziato 100mila euro per interventi riguardanti la sistemazione delle strade

I primi lavori hanno riguardato via don Solaro, la strada che collega Airuno con Valgreghentino

AIRUNO – Ha preso avvio da via don Gaetano Solaro il piano strade programmato e deliberato dalla Giunta Milani. Centomila gli euro stanziati grazie al Decreto Crescita promosso dal Governo precedente e grazie a 50mila euro recuperati dal bilancio comunale. Il primo intervento è stato concluso qualche giorno fa e ha riguardato la messa in sicurezza di Via Don Gaetano Solaro, la strada che collega Airuno con Valgreghentino.

“Molti cittadini in campagna elettorale ci avevano segnalato la pericolosità di quella strada, da anni abbandonata – commenta il sindaco Alessandro Milani -. Ringrazio per il costante lavoro portato avanti dal vicesindaco Adriana Rossi e dall’Ufficio tecnico per reperire le risorse necessarie per attuare un Piano Strade che sistemasse finalmente le strade maggiormente dissestate di Airuno”. I successivi interventi che verranno svolti nei prossimi mesi saranno dunque Via Adda, Via dei Nobili e il marciapiede del Viadotto Alcherio.