Airuno, conclusa la realizzazione del guard-rail lungo la strada di Aizurro

L’intervento rientra in quelli promossi per migliorare la sicurezza lungo la strada che porta ad Aizurro

L’amministrazione comunale è intervenuta nei punti ritenuti di maggior pericolo

AIRUNO – Si sono conclusi in questi giorni i lavori inerenti la realizzazione di una barriera (guard-rail) come dispositivo di sicurezza con lo scopo di ridurre gli effetti degli incidenti dovuti a sbandamenti. La nuova barriera, posata dall’azienda incaricata dal Comune, è in acciaio zincato, con elemento corrente a doppia onda, fissato tramite piastre e tirafondi al cordolo esistente o ai nuovi muri in progetto.

Considerata la disponibilità economica, l’Amministrazione è intervenuta nei punti ritenuti di maggior pericolo realizzando circa 220 m.

“Con la realizzazione di queste opere – dichiara l’Assessore Claudio Rossi – verranno migliorate le condizioni generali di sicurezza e di transito della strada Airuno – Aizurro. Questo è un proseguimento dei lavori di asfaltatura della strada svolti lo scorso anno, in aggiunta del rinnovo della rete fognaria e dell’acquedotto che ha interessato buona parte del paese”.

Sono in corso i lavori di installazione di videosorveglianza in Via Isonzo e Piazza Resegone, oltre all’aggiornamento del software.