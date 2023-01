Airuno: conclusi i lavori di costruzione del nuovo serbatoio Taiello

L’intervento, dal costo di 340mila euro, è stato effettuato da Lario Reti Holding

Il nuovo impianto garantirà un maggiore accumulo di riserve e la possibilità di effettuare manutenzioni senza interruzioni del servizio

AIRUNO – Conclusi i lavori di ampliamento del serbatoio Taiello, che hanno visto la realizzazione di una nuova vasca, fondamentale per garantire un volume di accumulo maggiore e permettere di eseguire operazioni di manutenzione alla vasca esistente, già in corso in questo momento.

Il nuovo serbatoio si trova in prossimità di quello esistente. Oltre alle opere civili e idrauliche del nuovo serbatoio, sono stati realizzati i collegamenti alle tubazioni che alimentano la rete del centro abitato di Airuno, il serbatoio Filanda, il serbatoio Gibello, la località Taiello, la località Rocca e la località Cerè.

I lavori, dal valore di circa 340.000 euro, erano iniziati a giugno 2022.