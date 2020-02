Airuno, da martedì riparte il servizio scuolabus

Il servizio era sospeso dal 22 gennaio a causa di un guasto al vecchio scuolabus

L’amministrazione comunale ha optato per il noleggio di un mezzo a nove posti che sarà guidato dallo stesso conducente di prima

AIRUNO – Sarà riattivato martedì 4 febbraio il servizio scuolabus, interrotto dal 22 gennaio a causa di un grave e improvviso guasto tecnico-meccanico che ha messo fuori uso il mezzo di proprietà comunale con cui veniva effettuato il trasporto. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha vagliato nei giorni scorsi diverse soluzioni alternative, compatibili con le nuove normative e le disponibilità di bilancio, per garantire il servizio rivolto alle famiglie che è concesso, non essendo un obbligo di legge, da diversi anni dal Comune di Airuno.

La soluzione adottata dall’amministrazione comunale è quella di avvalersi di un mezzo a nove posti preso a noleggio. “Il dipendente comunale preposto rimarrà come conducente del mezzo, avendo tutti i requisiti richiesti. La normativa vigente ci impone però, essendo il veicolo preso a noleggio, l’utilizzo di un mezzo non superiore ai nove posti, tuttavia assicuriamo le stesse modalità di trasporto”. Il sindaco chiarisce fin da subito la disponibilità a valutare, dopo martedì, se sarà necessario apportare modifiche o cambiamenti al giro effettuato dal nuovo mezzo per il trasporto scolastico.

“Il nostro scuolabus è proprio fuori uso. Nonostante i lavori di manutenzione straordinaria del periodo autunnale approvati dalla rinnovata Amministrazione Comunale, certificati dall’Ufficio Tecnico e volti a garantire la continuità del servizio, lo Scuolabus ha avuto ulteriori e differenti problematiche meccaniche e si è dunque ritenuto, al fine di salvaguardare la sicurezza degli alunni e degli operatori che usufruivano del mezzo, di sospendere temporaneamente il servizio. Da martedì verrà ripreso con un nuovo mezzo così da garantire, fino alla fine dell’anno scolastico, il servizio scuolabus.

“Per il prossimo anno scolastico, l’Amministrazione, in coordinamento con l’Istituto Comprensivo e la Consulta Scuola, prevede l’attivazione del “PiediBus”, attivo ormai in diversi Comuni limitrofi. Modalità e regolamento verranno presentate a maggio 2020. Ovviamente ad Aizurro e Prada, e in caso di ulteriori necessità, sarà presente un mezzo sostitutivo”.