Airuno, dal 24 al 27 la tradizionale festa del Paèes

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco insieme alla Parrocchia e alle associazioni del paese

Quattro giorni all’insegna di momenti conviviali, religiosi, istituzionali, artistici, divertenti e culinari per celebrare i patroni airunesi Cosma e Damiano

AIRUNO – Quattro giorni di iniziative, proposte e momenti aggregativi per scoprirsi sempre più comunità. E’ tutto pronto per la tradizionale Festa del Paèes, promossa dal 24 al 27 settembre dalla Pro Loco di Airuno in collaborazione con la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, le associazioni del territorio e il patrocinio del Comune.

Si comincia giovedì 24 settembre con la cerimonia di consegna delle costituzioni e di una targa commemorativa ai 18enni: l’appuntamento è alle 21 in sala consiliare. A seguire sono previste delle letture con la compagnia teatrale Leggere per gioco. Venerdì 25 invece sarà l’area del parcheggio del Parco Anita a ospitare la presentazione della seconda Air1 Beer – Rocchetta Edition con l’intervento della storica locale Rita Mauri.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il birrificio Hammer di Villa D’adda: lo scorso anno era stata presentata la birra Air1, quest’anno verrà presentata la seconda birra dedicata a una località o a una frazione del paese, la Rocchetta appunto.

Al termine del momento di approfondimento storico su uno dei luoghi più emblematici del paese, si terrà la gara di birra e salsicce ispirata alla celeberrima sfida tra Bud Spencer e Terence Hill (https://www.instagram.com/reels/Dc3x4UoIfQu/). Iscrizioni entro il 20 settembre contattando i seguenti numeri 331 5928256, 340 1060790: costo 15 euro, comprensivo di un litro di birra e 500 grammi di salsiccia e fagioli.

Al termine live music con i Sound Pollution. Per tutta la serata sarà attivo il servizio bar e cucina veloce con la Pro Loco ed il truck La Belle Epoque con i suoi smash burger.

Nuovo appuntamento sempre al parcheggio del pacchetto Anita sabato 26 settembre quando alle 18.30 verrà affissa la targa donata alla classe 2008. Per tutta la serata, a partire dalle 19.30, saranno presenti gonfiabili per bambini mentre alle 20 si terrà il momento di ricordo di Roberto Bolis, il tenorino di Airuno. Alle 21 live music con i Novanoir e a seguire dj set. Sarà possibile mangiare con il servizio cucina garantito dalla Pro Loco e dal truck.

Il momento clou della festa sarà invece domenica 27 settembre con una giornata ricca di proposte: nel parcheggio dell’oratorio sarà allestito il mercatino dell’artigianato e della creatività, in cui, oltre agli espositori, sarà dato spazio alle associazioni locali che saranno presenti con i loro stand.

Sono previste anche la dimostrazione karate con l’asd Dojo Jamato dalle 9.30, lo spettacolo di burattini Cappuccino Nero targato Liberi Sogni alle 15 e un intrattenimento con la banda Verdi a partire dalle 16.30. Durante la giornata, sarà possibile divertirsi anche i giochi di una volta allo stand Pro Loco.

Alle 12, invece, la parrocchia organizza un pranzo di saluto a don Venanzio e alle 17.30 si terrà, in chiesa, il vespro con la processione per le vie del paese.