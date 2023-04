Airuno, deiezioni canine: ecco i cartelli per sensibilizzare sulla raccolta

L’iniziativa arriva dopo l’ordinanza varata dal sindaco due anni fa

Milani: “E’ una campagna di sensibilizzazione per ricordare l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine”

AIRUNO – Cartelli posizionati in giro per il paese per ribadire l’obbligo, già previsto da un’apposita ordinanza, di raccogliere le deiezioni canine. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano, evidenziando la necessità per chi si trova a passeggio con il proprio cane per le vie del paese di pulire strade e marciapiedi da eventuali escrementi lasciati a terra.

“Già due anni fa avevamo aggiornato e rimodulato alla luce del nuovo regolamento di polizia urbana una vecchia ordinanza, risalente all’amministrazione Fabbroni, relativa all’obbligo per i conduttori degli amici a quattro zampe di raccogliere le deiezioni – spiega il primo cittadino -. Nell’ultimo periodo abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni in merito ad abbandoni di escrementi per strada o nei parchi pubblici e abbiamo deciso quindi di promuovere una nuova campagna di sensibilizzazione posizionando dei cartelli nei luoghi più sensibili, come i parchi pubblici e i marciapiedi vicino alle scuole”.

Ieri, mercoledì, il sindaco, insieme agli agenti della Polizia locale, capitanati dal comandante Enrico Badon, ha fatto il tour di Airuno per installare i cartelli, approfittando anche dell’occasione per informare i cittadini presenti. Nel cartello viene ribadito quanto previsto dal regolamento di polizia urbana, dove viene prevista anche una sanzione da 25 a 500 euro per i trasgressori.