Airuno dice addio allo scuolabus: da settembre tutti a scuola con il Piedibus

Milani: “Troppo alti i costi dello scuolabus. Con il Piedibus guadagniamo in convenienza, opportunità e salute”

AIRUNO – Bye bye scuolabus: dal prossimo anno scolastico si punterà tutto sul servizio Piedibus. E’ una novità importante quella annunciata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Milani che, dopo aver dato vita a una corposa serie di incontro con i genitori e i rappresentanti delle scuole, ha deciso di puntare tutto, da settembre in avanti, sul Piedibus. Da settembre, gli alunni della scuola primaria e quelli della secondaria di primo grado potranno raggiungere la scuola a piedi, in tutta sicurezza, dando vita al serpentone colorato e vivace del Piedibus.

Scuolabus: costi troppo alti

“Nessuno di noi vuole ridurre i servizi ai cittadini, ma sicuramente senza una razionalizzazione delle spese si limitano gli spazi d’intervento sulle molte iniziative che potrebbero essere intraprese nell’interesse di tutti – puntualizza Milani, ricapitolando la situazione -. Lo scuolabus per anni ha vissuto di costi del servizio molto superiori alle entrate del Comune, il tutto per garantire un servizio dedicato a pochi alunni di Airuno ed altri raccolti nei Comuni di Valgreghentino e a Beverate di Brivio. Lo scorso anno, avendo ereditato una situazione critica ed evidente a tutti con uno scuolabus vetusto ed essendo il nostro autista prossimo alla pensione, abbiamo iniziato a ragionare su come sanare la situazione valutando tutte le possibili alternative”.

La scelta del Piedibus è apparsa quella vincente: “E’ la più conveniente ed opportuna per molte ragioni legate ai costi, alle risorse disponibili, all’opportunità di far fare un po’ di moto ai nostri figli, alla fattibilità subito verificata con gli enti preposti, al servizio già introdotto ed utilizzato positivamente da tutti i comuni del circondario”.

Due linee attive e la navetta per Aizurro

L’idea dell’amministrazione comunale è quella di istituire due linee: una a nord del paese e una a sud, in modo da riuscire a raggiungere tutte le zone del paese. Solo per i residenti ad Aizurro verrà mantenuto un servizio navetta data l’oggettiva distanza dai plessi scolastici. “In questi mesi abbiamo tenuto due incontri con la consulta scuola, durante i quali la proposta è stata approvata. Abbiamo poi distribuito due questionari ai potenziai fruitori, organizzato tre video conferenze con le famiglie interessate, effettuato due sopralluoghi con la polizia locale per definire i percorsi”. Ci sono stati anche incontri con la Provincia, con il gruppo di minoranza e un’assemblea pubblica, a cui ha fatto seguito anche qualche incontro privato richiesto da singoli cittadini.

“Si può essere d’accordo o meno, ma noi non possiamo continuare un servizio dedicato a 21 persone spesandolo su tutti i cittadini di Airuno per una quota parte di circa 16 euro a testa. Anche perché lo scuolabus aveva molti anni e chilometri alle spalle, i pneumatici erano da sostituire e anche le porte da riparare. Ci siamo trovati un’eredità non semplice che abbiamo dovuto gestire con urgenza”.

Si cercano anche volontari

L’amministrazione comunale ha provveduto a diffondere tra le famiglie i fogli di iscrizione dando tempo fino al 21 luglio per perfezionare il tutto. “Ci stiamo anche attivando per cercare dei volontari. Abbiamo già alcune disponibilità, ma vogliamo creare un bel gruppo in modo da assicurare un’ottima turnazione e riuscire a soddisfare tutte le esigenze”.