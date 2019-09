Airuno, domenica torna la Stracada: è la decima edizione

La corsa a passo libero avrà inizio alle 9.15 davanti alla stazione: alle 11.30 le premiazioni e poi il pranzo dello sportivo

AIRUNO – Compie dieci anni la “Stracada”, corsa a passo libero non competitiva che quest’anno è promossa dalle principali associazioni sportive airunesi: l’Asd Olimpiagrenta e l’Uso Oratorio. L’evento sportivo, inoltre, è sostenuto e organizzato dalla Pro Loco, dalla società sportiva Lionsport insieme alle varie realtà associative del paese.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 settembre alle 8.30 davanti alla stazione di Airuno in via Pizzagalli Magno. Alle 9.15 inizierà la corsa a passo libero e verso le 11.30 ci saranno le premiazioni dei primi e secondi classificati delle categorie maschili e femminili.

Il percorso, leggermente variato, prevede un unico tratto da Airuno ad Aizurro di 10 Km fino a ritornare al punto di partenza in stazione. Ci saranno due punti ristori gestiti dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi e dagli Amici di Tino di Aizurro.

Subito dopo le premiazioni, le associazioni promotrici hanno organizzato il “Pranzo dello sportivo” preparato dal Ristorante airunese Vite. Un gustoso menù sia per adulti sia per bambini. Le iscrizioni sia alla corsa sia al pranzo si svolgeranno la domenica stessa dalle 8.30 alle 9.15.

Il commento del consigliere Ferrario

L’intero evento è stato patrocinato e seguito dall’Amministrazione Comunale, in particolare modo dal consigliere delegato allo sport Bruno Ferrario, che afferma: “Questa manifestazione sportiva è un momento di condivisione e di unione tra le varie realtà associative del paese. Ringrazio specialmente l’Uso Oratorio e l’Asd Olimpiagrenta per l’impegno profuso, oltre a tutte le varie associazioni che hanno dato un prezioso contribuito per la riuscita dell’evento. Quest’anno abbiamo inoltre organizzato il “Pranzo dello Sportivo”, aperto a tutta la cittadinanza, e a pubblicizzare l’evento fuori dai confini comunali, grazie alla collaborazione con altre realtà come l’Asd Lionsport, attiva sul territorio locale nella promozione di eventi sportivi e di corsi polisportivi per bambini in età prescolare”.