Airuno: è tutto pronto per “Accendiamo il Natale 2025”

L’iniziativa si terrà lunedì 8 dicembre nell’area mercatale

Il momento clou sarà alle 18 con l’accensione del Tolsera

AIRUNO – Laboratori creativi per i più piccoli, degustazione di birre artigianali per i più grandi e l’accensione del Tolsera, accompagnata dalle note del gruppo musicale “I Flauti di Lana”. E’ partito il conto alla rovescia per “Accendiamo il Natale”, iniziativa promossa dalla Pro Loco in programma lunedì 8 dicembre.

La manifestazione si terrà nell’area mercato di via Vittorio Emanuele II, trasformata per l’occasione in una zona feste dove a partire dalle 14 i più piccoli potranno scrivere la propria letterina a Babbo Natale. Dalle 14.30 alle 16 saranno attivi i laboratori creativi a cura dei volontari della Biblioteca “Intrecci di Natale”, insieme all’immancabile truccabimbi (in caso di pioggia entrambi gli eventi si svolgeranno in Biblioteca Comunale). Durante il pomeriggio saranno inoltre disponibili cioccolata e tè caldo per tutti i visitatori.

Alle 15.30 si terrà una speciale degustazione di birre di Natale, momento pensato per i più grandi alla scoperta dei sapori invernali tradizionali.

Il momento clou della giornata sarà alle 18 con la cerimonia di accensione del Tolsera, accompagnata dalle melodie del gruppo musicale “I Flauti di Lana”. Seguirà, alle 19, la distribuzione della tradizionale trippa, disponibile anche d’asporto previa prenotazione (info e prenotazioni Donatella 3402970480).

““Accendiamo il Natale” vuole essere un’occasione per ritrovarsi, condividere lo spirito natalizio e valorizzare la vita di comunità attraverso attività pensate per tutte le età” puntualizzano dalla Pro Loco invitando residenti e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme la magia delle feste.