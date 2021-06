Airuno è un paese Covid free: zero positivi e zero sorveglianze

In base all’ultimo aggiornamento fornito da Ats il comune di Airuno è un paese Covid free

In apertura di consiglio comunale il sindaco Milani ha anche aggiornato sull’erogazione dei buoni spesa legati all’emergenza alimentare

AIRUNO – Zero casi di positività al virus e zero sorveglianze legate a contatti con persone infette dal coronavirus. E’ quanto è stato registrato, secondo l’ultimo report da parte di Ats, l’agenzia territoriale per la salute, ad Airuno, paese che può quindi sfoggiare il titolo di Comune Covid free.

L’aggiornamento è stato comunicato l’altra mattina, mercoledì, dal sindaco Alessandro Milani in apertura del consiglio comunale nel corso del quale sono stati forniti anche aggiornamenti sul bando per i buoni spesa legati all’emergenza alimentare connessi a loro volta alla situazione Covid. “15 i buoni erogati nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021” ha puntualizzato il sindaco, sottolineando come a breve verrà pubblicato un nuovo bando.