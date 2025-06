Airuno, ecco il bando Associazioni: raddoppiato il contributo per il Grest

Stipulata anche una convenzione di tre anni con la banda Verdi

L’amministrazione Lavelli riconosce l’importanza del Grest anche come coinvolgimento dei ragazzi più grandi

AIRUNO – Sei mila euro destinati alle associazioni, a cui si somma il contributo di 1.100 euro erogato alla banda e i 5mila euro destinati al Grest estivo. Sono gli stanziamenti decisi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli tenendo fede all’impegno, preso in campagna elettorale, di sostenere le iniziative e le attività dei sodalizi di Airuno.

Lo scorso 16 giugno, il Comune ha pubblicato il consueto bando associazioni, mettendo complessivamente a bilancio 6.000 euro, comprensivi di un ulteriore aumento di 500 euro stanziati nel 2025 a favore delle associazioni.

L’obiettivo è quello di incentivare la promozione di attività di varia natura, dallo sport alla cultura passando per il settore ricreativo e sociale, promosse in paese: le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è infatti quello di riuscire a erogare i contributi il più velocemente possibile, nei prossimi mesi.

Non solo. Quest’anno la Giunta ha sottoscritto con il Corpo Musicale Giuseppe Verdi una convenzione triennale per l’organizzazione di momenti musicali prevedendo un contributo di 1.100 euro annuali.

Infine, come promesso in campagna elettorale, l’amministrazione comunale ha raddoppiato il contributo economico a sostegno dell’oratorio estivo, passando da 2.500 a 5mila euro. “Riteniamo il Grest un’iniziativa educativa e ricreativa molto importante per le famiglie, che quest’anno durerà cinque settimane. Riteniamo fondamentale il concreto supporto a questa iniziativa, poiché coinvolge non solo le famiglie e i bambini, ma anche ragazze e ragazzi adolescenti che si impegnano nel periodo estivo”.

Le novità non sono finite qui. Il Comune sta infatti organizzando, alla fine dell’Oratorio, altre settimane di Crest (Centro Ricreativo Estivo) che copriranno il periodo dal 14 luglio al 1 agosto e dal 25 agosto al 5 settembre: le attività saranno gestite dalla società play4fun e si svolgeranno al CTL di Airuno.