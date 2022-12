Airuno. Gli auguri di buon anno del sindaco Alessandro Milani

“Carissimi Airunesi,

Tra poche ore l’anno 2022 volgerà al termine. Un anno davvero complesso sotto tanti aspetti e che ha visto l’Amministrazione Comunale sempre al lavoro su molti fronti.

Il nuovo anno 2023 che tutti attendiamo con speranzosa gioia è alle porte e ciò che intendo fare, naturalmente a nome e a voce di tutta l’Amministrazione Comunale, è portarvi un messaggio della speranza. Questo perché l’umanità tutta e dunque anche la nostra vivace comunità di Airuno ed Aizurro non può mai arrendersi allo sconforto delle fosche notizie delle guerre nel mondo, delle rivolte sociali, delle tragedie umane e sociali che colpiscono talvolta anche il nostro territorio lecchese.

Occorre reagire sempre e prontamente alle criticità, ognuno con le proprie forze e con senso di responsabilità, perché il Comune è la casa dei cittadini ed è necessario che i cittadini camminino insieme all’Amministrazione Comunale; perché tutti quanti desideriamo cose positive per il nostro paese, per la nostra comunità: nelle Scuole, tra i giovani, nelle attività produttive del territorio, nel mondo delle numerose e vive Associazioni. Per ottenere il meglio per una casa più grande occorre fare sforzi, talvolta sacrifici per un bene maggiore, che è quello del paese che tutti noi viviamo e amiamo. Non possiamo affermare di amare Airuno se non ci battiamo ogni giorno per renderlo più bello per noi e per chi lo visita.

Una semplice ma importante raccomandazione per i festeggiamenti di queste ore a fine anno: cerchiamo di pensare alle persone anziane, ai più fragili, agli animali domestici per non recar loro disturbo nella quiete e nel riposo, pensiamo soprattutto a loro. Ci si può divertire comunque e si può festeggiare in compagnia servendosi di buon senso e di responsabilità. L’Amministrazione Comunale confida in questo.

Soltanto così, carichi di speranza, grinta e voglia di fare bene potremo vivere pienamente un bellissimo anno 2023!

I nostri più autentici e sentiti auguri a tutti voi!”



Il Sindaco

Alessandro Milani