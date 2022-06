Airuno, grande festa per i 108 anni di Angela Rossi

Nata l’8 giugno del 1914, Angela Rossi è originaria di Milano e da diverso tempo abita in paese

Nonna Angela è stata festeggiata anche dal sindaco Alessandro Milani

AIRUNO – Ben 108 candeline. Tante ne ha spente, lo scorso 8 giugno, Angela Rossi, nata a Milano nel lontano 1914. Un compleanno importante festeggiato sabato scorso alla presenza anche del sindaco Alessandro Milani che si è congratulato con la propria concittadina per il significativo traguardo raggiunto.

Lavandaia prima a Milano e poi a Pescate, paese dove si era trasferita negli anni Sessanta, Angela abita ora insieme alla figlia Piera ad Airuno in via Europa. Qui ha ricevuto la gradita visita del sindaco che si è unito ai parenti nei festeggiamenti per il compleanno ultracentenario.