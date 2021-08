Airuno, il 26 il mercatino dell’artigianato e della creatività con la Pro Loco

Il mercatino dell’artigianato è in programma domenica 26 settembre

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si terrà nel contesto della festa patronale 2021

AIRUNO – Espositori, ambulanti, hobbisti, creativi, artisti e collezionisti. Ma anche venditori di oggetti usati e di antiquariato, prodotti etnici, prodotti tipici regionali enogastronomici (anche da tutta Italia), artigiani del legno, ferro, vetro e ceramiche. Senza dimenticare le bancarelle di dolciumi tipici. E’ quanto cerca la Pro Loco Airuno che promuove per domenica 26 settembre il ”Mercatino dell’Artigianato e della Creatività”. L’iniziativa si terrà nel contesto della festa patronale 2021 animando le vie del centro del paese, dalle 8 fino alle 18.

L’obiettivo è quello di riuscire a confezionare un mercatino con prodotti di produzione artigianale, possibilmente ad opera dell’espositore stesso, o quantomeno non di produzione industriale.

La giornata sarà ricca di eventi culturali, ludici e musicali, promossi dalle varie Associazioni del paese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Verranno applicate tutte le normative vigenti per la prevenzione COVID-19

Per info e richiesta modulo iscrizione infomercairuno@gmail.com