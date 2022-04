Airuno, il benvenuto in Comune a una famiglia ucraina in fuga dalla guerra

Sono sei attualmente i profughi ucraini ospitati da privati ad Airuno

Il numero potrebbe presto salire visto che la Curia ha messo a disposizione la villa delle suore di via Solaro

AIRUNO – L’amministrazione comunale ha dato il benvenuto questa mattina, sabato, a una famiglia ucraina giunta in paese da pochi giorni. Provenienti da una delle regioni più colpite dalla guerra, vicino al Donbass, mamma e figlia sono arrivate in Italia in auto e hanno trovato ora ospitalità proprio ad Airuno da un privato. La bambina inizierà a breve a frequentare la scuola primaria di via dei Nobili integrandosi nella piccola e accogliente comunità airunese.

Ed è proprio per dare loro il benvenuto che oggi il sindaco Alessandro Milani e la vice Adriana Rossi hanno voluto incontrare mamma e figlia mettendosi a disposizione per qualsiasi necessità. “Attualmente sono sei le persone ucraine in fuga dalla guerra ospitate ad Airuno da privati” puntualizza il primo cittadino. Il numero potrebbe però presto aumentare visto che abbiamo saputo che la Curia ha messo a disposizione per l’accoglienza dei profughi la villa delle suore in via don Gaetano Solaro”.

Della vicenda se ne sta occupando la Prefettura insieme all’ambito distrettuale: “Personalmente sono stato contattato dai referenti della Cooperativa Arcobaleno di Lecco e avremo a breve un incontro in Comune per discuterne”.