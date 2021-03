Airuno, il grazie agli agenti della Polizia locale per la gestione dell’emergenza Covid

La premiazione è avvenuta venerdì scorso in apertura del Consiglio comunale

Il grazie all’agente Claudio Bonfanti, da poco in pensione, e al comandante Enrico Badon in servizio da alcuni mesi

AIRUNO – Una targa agli agenti della Polizia locale per l’impegno profuso durante il primo anno di emergenza Covid. E’ quanto è stato tributato venerdì sera, 26 febbraio, in apertura di Consiglio comunale, dal sindaco Alessandro Milani all’agente Claudio Bonfanti, in pensione ormai da qualche mese e dal nuovo comandante della Polizia locale Enrico Badon.

Quest’ultimo, arrivato ad Airuno a settembre dal Comune di Alzano Lombardo, pesantemente colpito dalla prima ondata del coronavirus la scorsa primaria. “Ho vissuto le settimane del lockdown ad Alzano e mi sono trovato a dover rimboccarmi le maniche per andare oltre i nostri limiti e dare una mano, in più occasioni, alla comunità sia come operatore che come volontario”.

Smessa la divisa a fine turno, Badon ha infatti dato una mano al Coc, centro operativo comunale, di Leffe, suo paese di residenza. “Sono molto felice che sia arrivato questo riconoscimento, ma il premio più bello restano i sorrisi delle persone che si è riusciti ad aiutare. Sono convinto che il mio pensiero rispecchi quello di Claudio che mi sta aiutando molto in questa esperienza qui ad Airuno con i suoi consigli e le sue parole”.