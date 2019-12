Airuno: il grazie alle associazioni. Consegnate anche le Costituzioni e le borse di studio

La cerimonia si è tenuta venerdì nella sala consiliare ed è stata allietata dalla musica della banda

L’amministrazione comunale ha voluto sottolineare l’importanza della solidarietà come valore fondante dello stare in comunità

AIRUNO – Il grazie alle associazioni per il loro incessante e gratuito servizio alla collettività. L’omaggio della Costituzione ai neo diciottenni. E la consegna delle borse di studio agli studenti che si sono distinti per impegno e bravura. E’ stata una cerimonia ricca di emozioni quella che si è tenuta ieri sera, venerdì, in Municipio con la comunità airunese riunita per riscoprirsi unita e solidale. L’incontro, allietato dagli intervalli musicali della banda, è stato aperto dai saluti del sindaco Alessandro Milani e dell’assessore Claudio Rossi che hanno sottolineato i valori portanti su cui è stata scritta la costituzione italiana rimarcando l’articolo 2 in cui si parla della solidarietà. Un valore ribadito anche dal capogruppo di minoranza Gianfranco Lavelli e poi dimostrato, con i fatti, dalle associazioni a cui sono stati conferite delle targhe di riconoscimento.

Un riconoscimento per diverse associazioni

Alma Gola, presidente della Molgolfiera, ha spronato i ragazzi a impegnarsi nelle associazioni attive in paese ricordando come il sodalizio da lei presieduto sia nato nel 1987 come cooperativa: “Il nostro paese stava vivendo un momento molto doloroso a causa del fenomeno della droga. E abbiamo voluto impegnarci per dare una risposta in questo senso. Dal 2007 siamo diventati associazione e collaboriamo con la consulta dello sport che prima si chiamava consulta giovani. Grazie a questa sinergia è stato possibile promuovere l’apprezzato laboratorio teatrale in oratorio”. Spazio quindi alla premiazioni delle altre associazioni, come Avis, Banda, Us Oratorio, Amici di Aizurro, anziani pensionati airunesi, Aido, Lia, Fotoclub, Liberi Sogni.

La costituzione ai neodiciottenni

E’ venuto quindi il momento della consegna della Costituzioni ai ragazzi che quest’anno hanno compiuto o compiranno a breve 18 anni. Si tratta di Giorgia Cogliati, Ernesto Crippa, Angele Danon, Lehi Tresor Danon, Layla El Fishway, Matilde Fumagalli, Alessio La Malfa, Giorgia Mazziotti, Matteo Mazzone, Odionne Momo Yahoua, Davide Panzeri, Marco Panzeri, Samuele Panzeri, Valentina Panzeri, Alessio Pozzoni, Laura Riva, Ewa Scaramuzza, Diego Spreafico, Andrea Tagliaferri, Samir Taib, Dennis Tavola e Chiara Viganò. I ragazzi sono stati anche omaggiati della borsa dell’Avis.

Le borse di studio

La consegna delle borse di studio ha quindi concluso la cerimonia. A prendere parola a fianco del sindaco la dirigente scolastica Sabrina Scola, presente anche in qualità di genitore di una studentessa premiata. “Ribadisco l’invito già espresso in questa serata ai giovani affinché entrino a far parte delle associazioni del paese. Sono esperienze, quelle del volontariato, che, oltre ad arricchire personalmente, vengono apprezzate anche a livello lavorativo e professionale”.

Tre le studentesse (tutte donne) premiate per aver superato l’esame di terza media con la votazione di 10. Le borse di studio sono infatti state consegnate a Giada Bosisio, Sara Galli e Micol Sala.

NELLA GALLERIA TUTTE LE ASSOCIAZIONI PREMIATE