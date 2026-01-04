Airuno, il sindaco Lavelli dà il benvenuto al piccolo nuovo concittadino Jeffrej, primo nato del 2026

In un messaggio l’augurio del sindaco e della giunta

Jeffrej Odoghhafe è il primo nato del 2026 all’ospedale Manzoni di Lecco, dove ha ricevuto le visite e i messaggi delle autorità

AIRUNO – “Benvenuto raggio di sole, benvenuto su questa terra”. E’ con una citazione di De Gregori che il sindaco di Airuno, Gianfranco Lavelli, e l’Amministrazione comunale danno il benvenuto al piccolo nuovo concittadino Jeffrej Odoghhafe, il primo bambino nato nel 2026 all’ospedale di Lecco.

“Il raggio di sole a cui oggi diamo il nostro più caloroso benvenuto è Jeffrej Edoghhafe, il primo bimbo nato nel nuovo anno presso l’Ospedale Manzoni di Lecco. Jeffrej, insieme ai suoi genitori – mamma Mondaj Ehigamusoe e papà Edoghhafe Pegace – e al fratellino, è già cittadino della nostra comunità. A lui e alla sua famiglia va l’abbraccio affettuoso dell’Amministrazione Comunale e di tutta Airuno, con l’augurio che possa crescere serenamente, circondato da affetto, opportunità e speranza. Benvenuto Jeffrej Edoghhafe, che la tua vita sia luminosa come il sole che oggi celebriamo”, è il messaggio del primo cittadino e della giunta.

Il piccolo Jeffrej è nato alle 5.03 del 1° gennaio 2026 e pesa 4,030 kg.