Appuntamento sabato 28 novembre in biblioteca

Storie e gioco per avvicinarsi al tema del riciclo, della riduzione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente

AIRUNO – Lettura, gioco e sensibilizzazione ambientale per avvicinare i più piccoli ai temi della sostenibilità. È l’obiettivo di “La Purtropperia”, l’iniziativa in programma sabato 28 novembre alle 15.30 alla biblioteca di Airuno, in via Vittorio Emanuele II.

L’appuntamento è rivolto ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie e nasce dall’incontro tra due ricorrenze: la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) e l’International Games Month @your library.

Attraverso le storie e il gioco, i partecipanti potranno avvicinarsi ai temi del riciclo, della riduzione dei rifiuti e della tutela dell’ambiente, riflettendo su come anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a ridurre l’impatto sul pianeta.

L’incontro vedrà anche la partecipazione dei volontari del progetto Plastic Free, che porteranno la propria esperienza per confrontarsi con bambini e genitori sull’importanza di limitare l’utilizzo della plastica e adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente.

La partecipazione è aperta ai bambini della scuola primaria accompagnati dai familiari. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.airuno.lc.it oppure al numero 039 9943780.