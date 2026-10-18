Airuno. In campo 11 volontari di Plastic Free Lecco, raccolti 85 kg di rifiuti

Ultima giornata ecologica del 2026 in paese

“Un enorme grazie all’Amministrazione comunale per il sostegno e ai nostri instancabili volontari”

AIRUNO – 11 volontari e 85 kg di rifiuti raccolti e sottratti all’ambiente. Si è conclusa con questi numeri l’ultima giornata ecologica del 2026 ad Airuno, che ha visto protagonisti i volontari di Plastic Free Lecco con un risultato concreto e tanta voglia di continuare a fare la differenza.

“Un enorme grazie all’Amministrazione comunale per il sostegno e ai nostri instancabili volontari, sempre presenti con impegno e passione – ha detto la referente Ornella Pozzoni -. Presto arriverà il calendario delle giornate ecologiche 2027, con nuove collaborazioni ed eventi in programma. Insieme possiamo fare la differenza. Sempre!”