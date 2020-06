Airuno in festa per la sua centenaria Lina Rachele Formenti

La neo centenaria ha ricevuto anche il saluto del sindaco Alessandro Milani

Airunese doc, è molto conosciuta e stimata in paese

AIRUNO – Ha festeggiato lunedì, con una grande festa i suoi cento anni. Un traguardo invidiabile raggiunto con serenità e orgoglio da Lina Rachele Formenti, airunese doc, molto conosciuta in paese per l’attività svolta per anni a fianco del marito Giuseppe Colombo, aiutandolo ad accompagnare in auto le persone che si recavano in vacanza ad Aizurro arrivando ad Airuno in treno.

Lunedì, in occasione della festicciola organizzata per spegnere la cento candeline, la signora Lina ha ricevuto anche la visita del sindaco Alessandro Milani che ha omaggiato la centenaria con una pianta di fiori, portandole i calorosi saluti dell’intera comunità.