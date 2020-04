Auguri di buona Pasqua con le note di “Fratello sole, sorella luna”: il video della banda di Airuno

Un messaggio di speranza in queste settimane difficili

Ogni musicista ha realizzato e filmato la sua parte che è stata poi assemblata in un unico video

AIRUNO – Le bellissime e struggenti note di “Fratello Sole, sorella luna” per augurare, in musica, buona Pasqua. E’ l’originale iniziativa proposta dalla banda sociale di Airuno che, in queste settimane di quarantena, ha deciso di fare compagnia ad airunesi e non condividendo in rete i video realizzati assemblando le diverse parti suonate da ciascun musicista a casa propria.

Tre finora le produzioni realizzate, tra cui appunto l’ultima confezionata proprio per oggi, Pasqua, una domenica che vuole essere davvero di resurrezione. Un modo simpatico per stare vicini ma distanti alla comunità provata in questi giorni dal diffondersi del coronavirus cercando di infondere anche un po’ di speranza e positività.