“Generattiva – Giovani per il sociale”, l’iniziativa rivolta ai ragazzi che vogliono impegnarsi per il proprio territorio

Nel 2027 anche la Cooperativa Sociale Liberi Sogni aderirà al progetto di Leva Civica Lombarda Volontaria FSE+

AIRUNO – Si chiama “Generattiva – Giovani per il sociale”, il nuovo progetto della Cooperativa Sociale Liberi Sogni che partirà con l’inizio del nuovo anno.

L’iniziativa è rivolta alle ragazze a ai ragazzi che amano la natura e vogliono impegnarsi per il futuro del proprio territorio. Si tratta di un’opportunità per crescere nel campo permettendo, a chi vi parteciperà, di collaborare con esperti in ambito educativo, artistico e agricolo. Verranno, difatti, acquisite competenze concretamente spendibili nel mondo del lavoro.

Aderendo al progetto di Leva Civica Lombarda Volontaria FSE+ di Mestieri Lombardia, la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, seleziona 2 givovani dai 18 ai 28 anni da inserire nel proprio team per il progetto di rigenerazione agricola e sociale a Cascina Rapello, ad Airuno.

È proprio a Cascina Rapello che si svolgerà il progetto, in una storica cascina situata sul Monte di Brianza (località Rapello, 2 – Aisurro di Airuno, LC), salvata dall’abbandono. A partire dal 2021 la Cooperativa Sociale promuove progetti sociali, culturali e agricoli con l’obiettivo di ritornare alla natura e alla terra.

L’esperienza di Leva Civica durerà un anno, a partire dal 1° gennario fino al 31 dicembre 2027, coprendo un totale di 25 ore settimanali. Oltre alla copertura assicurativa, è previsto il versamento mensile di 594,15 euro per ogni partecipante.

Verranno proposti due percorsi distinti tra cui i candidati potranno scegliere. La prima proposta è quella dell’agricoltura sociale, che prevede la cura della terra e delle persone, coltivare l’orto e il frutteto e la manutenzione del verde e degli spazi interni ed esterni della Cascina. Il tutto affiancando lo staff nella gestione dei gruppi. Alternativamente si potrà scegliere la promozione di progetti ed eventi attraverso il supporto nell’organizzazione, nell’allestimento e nella comunicazione di eventi culturali nella natura, ma anche iniziative pubbliche e attività formative che avverrano sia in Cascina che sul territorio. Inoltre è prevista una collaborazione al progetto di comunicazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Potranno presentare domanda per il progetto i giovani dai 18 ai 28 anni residenti in Lombardia, nel raggio di 30 km da Airuno che non hanno condanne penali e che siano autonomi negli spostamenti.

I requisiti per partecipare al progetto prevedono, per quanto riguarda l’agricoltura sociale, sono esperienza o interesse per le attività agricole e forestali, oltre alla propensione ai lavori manuali, al lavoro in squadra e a relazionarsi con giovani e con adulti (anche con fragilità). Viene richiesta flessibilità oraria dal momento che si lavorerà seguendo i ritmi stagionali.

Nell’ambito della promozione di progetti ed eventi invece è necessario essere formati o avere interesse per la comunicazione e il marketing oltre alla dimestichezza con i social network e Google Drive. Saranno necessarie buone capacità di scrittura e narrazione, la conoscenza del territorio della provincia di Lecco e spirito di adattamento e flessibilità.

Le candidature devono essere inviate entro il 30 novembre 2026 allegando al proprio Curriculum Vitae una lettera motivazionale all’indirizzo mail lavoraconnoi@liberisogni.org e inserendo nell’oggetto “Candidatura Leva Civica”. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Cooperativa alla mail info@liberisogni.org.